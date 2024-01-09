Солист группы «Щенки» высказался в суде о перформансе с носком

Солист группы «Щенки» Максим Моисеев (Тесли) прокомментировал во время заседания в Калининском районном суде Санкт-Петербурга свое выступление с одним носком на голое тело и назвал его неуместным. Его цитирует объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перформансом, что, конечно, было не так», — сказал исполнитель.

Моисеева судят по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 1 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

37-летнего Максима Тесли, повторившего скандальный образ рэпера Vacio с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, задержали в аэропорту Пулково накануне. По данным СМИ, он собирался улететь в Казахстан.

Во время рождественского концерта музыкант вышел на сцену в одном носке на гениталиях. В ходе концерта носок упал, обнажив половой орган артиста. После этого общественник Виталий Бородин обвинил его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что Тесли выступает в таком виде «несколько лет».

Ранее в клубе MOD заявили, что не согласовывали раздевание солиста группы «Щенки».