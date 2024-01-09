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«Есть ответы на все вопросы»: Шура о скандалах с журналистами

Певец Шура заявил, что с его удачей скандалы с журналистами неизбежны

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Шура в интервью «Пятому каналу» признал, что у него действительно иногда возникают конфликты с журналистами.

«Мне так в этой жизни везет, что мне хватает и историй жизненных моих, без каких-то выдумываний. У меня есть ответы на все вопросы, которые задают, мне на это везет. Утром проснулся, они (журналисты. — «Газета.Ru») есть, а вечером ложишься — их уже нет», — посмеялся Шура.

Он также намекнул, что к конфликтам с прессой причастна его бывший PR-менеджер, которая после Шуры стала работать с Анастасией Волочковой. При этом Шура назвал своего любимого журналиста — ей оказалась блогер и ведущая Алена Жигалова.

«Все, кто хочет к ней прийти на интервью, бойтесь, это правильно, но мне с ней повезло, мы дружим год. Аленка умеет достать из сердца, показать, спросить. Настоящая, крутая девчонка», — отметил Шура.

Осенью 2023 года певец поругался с молодой певицей Валей Карнавал. Шура исполнил свой хит «Отшумели летние дожди» на шоу «Битва поколений», но Карнавал не оценила его выступление. После этого Шура усомнился в экспертности тиктокерши и довел ее до слез.

Ранее Стас Михайлов выступил в Дубае после перенесенного под Новый год коронавируса.

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