Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фильм «Оппенгеймер» получил четыре «Золотых глобуса»

Режиссер Нолан с шестой попытки получил «Золотой глобус» за фильм «Оппенгеймер»

close
100%
Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссер Кристиан Нолан с шестой попытки получил американскую премию «Золотой глобус» за фильм «Оппенгеймер». Он был признан лучшим режиссером 2023 года, сообщается на странице премии в социальной сети X.

В этой категории он обошел Мартина Скорсезе, Селин Сон, Гретту Гервиг с ее знаменитой «Барби», Брэдли Купера и Йоргоса Лантимоса.

Награду за лучшую мужскую драматическую роль получил сыгравший в картине Нолана актер Киллиан Мерфи. Его соперниками стали Эндрю Скотт из фильма «Мы всем чужие», Колман Доминго из картины «Растин», Барри Кеоган, сыгавший в фильме «Солтберн», Брэдли Купер («Маэстро») и Леонардо Ди Каприо, сыгравший в картине Скорсезе.

Лучшим кинокомпозитором года по версии «Золотого глобуса» стал написавший саундтрек к «Оппенгеймеру» Людвиг Йоранссон.

До этого Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за роль в «Оппенгеймере». Таким образом, всего картина получила четыре «Золотых глобуса».

За лучшую женскую роль в комедии/мюзикле уже во второй раз была премирована Эмма Стоун, сыгравшая в фильме греческого режиссера Лантимоса «Бедные-несчастные». Она обошла Марго Робби, Натали Портман, Дженнифер Лоуренс, Фантазию Баррино и Альму Певсти.

«Золотой глобус» вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.

Ранее «Газета.Ru» составила топ-15 фильмов 2023 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами