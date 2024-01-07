Киркоров улетел в Дубай после вечеринки Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров прилетел в Дубай для выступления перед зрителями, поездку он совершил после скандальной «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным автора, исполнитель прибыл в город в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с целью выступить для местной аудитории. «Нормально выглядит, живее всех живых. На сцену прям бежит», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ОАЭ певец проведет несколько рождественских концертов. Вместе с ним на сцене выступит в том числе и певец Михаил Шуфутинский.

В канале также уточнили, что на одном из уже прошедших выступлений Киркоров заявил, что «не мыслит жизни без России».

Киркоров стал одним из главных представителей российской эстрады, кто попал в опалу после участия в вечеринке Ивлеевой. Вскоре после мероприятия артист записал ролик, в котором прокомментировал свое решение прийти к блогерше.

30 декабря исполнитель погасил налоговую задолженность на фоне скандала. У певца числился долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере более 12,3 млн руб.

Уже в новом, 2024 году Киркоров набил себе татуировку с жуком-скарабеем, которая, как утверждается, приносит удачу своему владельцу, а также символизирует перерождение.

Ранее стало известно местонахождение Ивлеевой.