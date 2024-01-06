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Водонаева раскритиковала помолвочные кольца Петрова: «Ритуал нищеты или лошизма»

Блогерша Алена Водонаева назвала Александра Петрова инфантильным

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Алексей Майшев/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева раскритиковала в шоу «Злые языки» помолвку актера Александра Петрова.

Водонаеву возмутило, что Петров подарил своей возлюбленной ветку вместо помолвочного кольца. Она назвала актера инфантильным.

«Ритуал нищеты или лошизма. В Москве что, нет ювелирных магазинов? Купи кольцо скромное даже за 50 тысяч», — заявила блогерша.

По словам Водонаевой, свадьба Петрова и его возлюбленной не была такой неожиданностью, как для многих кажется. Она отметила, что до торжества супруга актера была около года подписана на него в социальных сетях. Блогерша назвала жену артиста не такой простой женщиной.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

С 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов».

Ранее Александр Петров выставил на продажу квартиру за 57 млн рублей.

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