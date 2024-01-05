Мерил Стрип назвала фильм, который спас киноиндустрию в 2023 году

Голливудская актриса Мерил Стрип на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс назвала фильм, который спас киноиндустрию в 2023 году. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

На фестивале Мерил Стрип вручала награду своей коллеге Кэри Маллиган. Выйдя на сцену, она поблагодарила получивших награду ранее певицу Билли Айлиш и ее брата Финнеаса — их отметили за песню «What Was I Made For?», вошедшую в саундтрек фильма «Барби» Греты Гервиг.

«Билли и Финнеас, вы заложили бомбу любви в «Барби». Вы спасли кино в прошлом году и сохранили нам работу. Вы порадовали людей всех поколений и гендеров, держитесь на этой волне, ребята, пока не состаритесь и не измучитесь, как я», — сказала 74-летняя звезда.

Известно, что «Барби» стал самым кассовым фильмом в истории компании Warner Bros., заработав в мировом прокате $1,34 млрд.

Также на этом фестивале звезда «Железного человека» Роберт Дауни-младший назвал актера, которого любят все.

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