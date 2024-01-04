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Селена Гомес оставит музыку ради кино: «Я устала»

Певица Селена Гомес хочет завершить музыкальную карьеру после следующего альбома

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Brendan Mcdermid/Reuters

Певица Селена Гомес призналась, что планирует выпустить еще один альбом, а затем завершить свою карьеру исполнительницы. Ее слова передает New York Post.

«Чувствую, что у меня в запасе еще есть альбом, но я, вероятно, выберу актерскую карьеру. Захочу расслабиться, потому что устала», — призналась артистка.

По словам Гомес, она всегда мечтала быть актрисой, а не певицей — музыкальную карьеру она воспринимала как увлечение. В начале карьеры, призналась певица, ей нравилось совмещать пение и актерство, отметив, что «гастроли были очень веселыми». Однако по мере взросления и роста популярности Гомес поняла, что ей «хотелось бы найти что-то, на чем можно остановиться».

Свой дебютный альбом «Stars Dance» Гомес выпустила в 2013 году, который на момент премьеры удостоился первой строчки в рейтинге US Billboard Hot 200. Потом певица выступила еще три альбома — в последний вошел хит исполнительницы «Rare».

20 декабря сообщалось, что Селену Гомес раскритиковали за лишний вес на фото без макияжа. Артистку засняли на предпраздничном шопинге вместе с подругой в Лос-Анджелесе.

Ранее Бритни Спирс опровергла слухи о записи нового альбом.

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