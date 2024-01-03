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Кристина Асмус «максимально пошло» отметила Новый год: «Тяжелый люкс»

Актриса Асмус призналась, что встретила Новый год с богачами на Рублевке

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Asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что «максимально пошло» встретила Новый год.

«Я встретила Новый год максимально пошло. И это я не про наряд сейчас. Я встретила его на Рублевке, в концертном зале. Да, с семьей, но тем не менее… Предельно неожиданно от меня. Я вообще не про тусовки, тем более такие и тем более в Новый год», — написала Асмус.

Артистка назвала себя «домашней девочкой», но отметила, что в этот раз ей не хотелось готовиться к празднику. По словам Асмус, в этот раз она предпочла красиво нарядиться и прийти в уже готовое к торжеству место. Звезда «Интернов» призналась, что они с дочерью и сестрой не очень вписывались в компанию гостей мероприятия.

«Там зашкаливал тяжелый люкс на квадратный сантиметр. А мы плясали, отрывались, снимали обувь, срывали голоса, хлопали друг другу, когда дарили подарки и ползали всем кланом на коленях под столами, когда я потеряла кольцо», — вспомнила Асмус.

Артистка пошутила, что на них смотрели, как на городских сумасшедших из-за необычного поведения. Этот праздник Асмус назвала «интересным опытом», но отметила, что все-таки не относит себя к «лухари»-сословию.

Ранее Прилучный заявил, что создает ощущение новогоднего чуда для детей.

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