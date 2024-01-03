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Кудрявцеву неожиданно вырезали из «Песни года»

Телеведущую Леру Кудрявцеву внезапно вырезали из «Песни года»

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Телеведущую Леру Кудрявцеву неожиданно вырезали из эфира после того, как на телевидении объявили бойкот певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает mk.ru.

Композиция «Дамы за 30» была записана Кудрявцевой вместе с телеведущей Екатериной Гордон.

На самом концерте композицию восприняли не очень хорошо. Например, певец Сергей Лазарев усомнился в вокальных способностях Кудрявцевой и сравнил ее с Ольгой Бузовой.

Mk.ru, ссылаясь на осведомленные источники, отмечает, что это не связано со скандальной вечеринкой Анастасии Ивлеевой, которая стала причиной большинства новогодних «отмен» артистов.

До этого Филипп Киркоров в новогоднем поздравлении заявил о наличии у него значительного количества врагов. Артист отметил, что если бы все было пресным и позитивным, то жизнь бы стала скучной. Кроме того, добавил певец, люди начинают ценить самые элементарные вещи тогда, когда их опускают с небес на землю.

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