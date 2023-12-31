Винокур рассказал, почему спит с женой в разных кроватях

Юморист Владимир Винокур признался в шоу «Секрет на миллион», что спит с женой Тамарой Перваковой в разных постелях.

Винокур опроверг проблемы в отношениях с супругой. Он объяснил, что спит в другой комнате, чтобы не мешать жене после гастролей. Артист заявил, что может приехать с работы очень поздно, поэтому ему не хотелось бы будить Первакову.

Винокур женился на Тамаре Перваковой 8 июня 1974 года. В октябре 1985 года у них родилась дочь Анастасия. Она окончила Московскую государственную академию хореографии в 2003 году. Дочь артиста работает балериной в труппе Государственного академического Большого театра.

В 2023 году Винокур отпраздновал свой юбилей — ему исполнилось 75 лет. Артист рассказывал, что несмотря на почтенный возраст, он ощущает себя на 35. С событием его поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал юмориста человеком многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии.

Юморист Евгений Петросян также поздравил Винокура с 75-летием. Он заявил, что коллега «еще молодой» человек по своему духу и восприятию жизни. По мнению артиста, старость прекрасна, если в ней живет молодость.

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