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Шварценеггер воссоединился с Де Вито через 35 лет после премьеры «Близнецов»

Актер Шварценеггер показал редкое фото со своим давним коллегой Денни Де Вито

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schwarzenegger/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Арнольд Шварценеггер воссоединился со своим коллегой по съемочной площадке фильма «Близнецы» Денни Де Вито через 35 лет после премьеры картины. Редкое фото с давним другом он показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке, кроме 76-летнего Шварценеггера и 79-летнего Де Вито, присутствует 40-летняя дочь последнего Люси. Они снялись на сцене бродвейского спектакля «Мне это нужно», где играют отец и дочь.

Шварценеггер назвал актера братом и заявил, что Де Вито отлично сыграл в постановке.

«Один из лучших спектаклей, что я видел, с настоящей душой! Дождаться не могу, чтобы снова поработать вместе», — написал он.

В «Близнецах» актеры играли генетически модифицированных близнецов, разделенных при рождении. Комедия собрала $111 миллионов в прокате в США. Шварценеггер и Де Вито также снимутся в сиквеле фильма — картине «Тройняшки». Производство сиквела было заморожено после того, как в феврале 2022 года не стало режиссера оригинального фильма Айвена Райтмена.

Накануне на Шварценеггера подали в суд после февральского ДТП.

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