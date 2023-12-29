Назван главный грубиян корейского кино

Корейское издание Sports Kyunghang назвало главных грубиянов кинематографа Южной Кореи. Самой грубой корейской знаменитостью стал актер Хван Джун Мин.

Именно за него проголосовали большинство опрошенных изданием журналистов. Звезда фильма «Переговорщик», пожаловались они, не любит давать интервью и участвовать в промо-мероприятиях.

На втором месте оказался режиссер Чон Тхэ Вон, который также не любит пресс-конференций. Третье место поделили актеры Ли Дон Хви и Сон Джун Ки, которые не любят отвечать на вопросы о своей личной жизни.

Накануне трехкратный номинант на премию «Эмми» Педро Паскаль («Мандалорец») стал главной звездой 2023 года по версии платформы IMDb. Он возглавил рейтинг STARmeter из 100 лучших актеров, опубликованный на сайте.

Самым популярным фильмом 2023 года назван «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, сериалом — «Одни из нас» от HBO, в котором Паскаль снялся в главной роли.

Ранее одна из самых известных преступниц США сравнила себя с Тейлор Свифт.