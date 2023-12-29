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Звезда «Слова пацана» заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все»

Актер Никита Кологривый заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все»

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер Никита Кологривый заменит певца Филиппа Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все». Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, сцены, в которых участвовал Киркоров, переснимаются в срочном порядке. Артист должен был сыграть Людовика XVI, однако теперь эта роль досталась актеру Никите Кологривому. Он наиболее известен по роли Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

27 декабря гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» начали переснимать. По ее словам, пересъемка необходима для того, чтобы сделать картину более «острой и интересной».

Смена актерского состава может быть связана с «голой» вечеринкой, в которой принял участие Киркоров.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киркорова убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы» после «голой» вечеринки.

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