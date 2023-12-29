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Ирина Безрукова заявила об отсутствии сильных и заботливых мужчин

Актриса Безрукова заявила, что давно не встречала сильных мужчин

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Никита Вознесенский

Актриса Ирина Безрукова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что давно не встречала по-настоящему сильных мужчин.

Безрукова считает, что сейчас очень сложно найти заботливого, состоятельного и любящего партнера, который снял бы с женщины заботы и денежный груз. Поклонница отметила, что настоящий мужчина должен быть защитой для своей возлюбленной, но не «гасить» ее.

«Согласна. Если мужчина — узурпатор, то он слабый. Если ему нужно подавлять женщину, чтобы себя нормально ощущать, это абьюз. Сила мужчины не в этом», — заключила актриса.

Ирина Безрукова дважды была замужем. Первым супругом знаменитости был Игорь Ливанов. В их браке родился сын Андрей, которого не стало в 2015 году. В 2000-м актриса вышла замуж за актера Сергея Безрукова. В 2015-м они расстались.

В июле 2023-го Безрукова призналась, что отказалась от фаст-фуда, уксуса, жаренных продуктов и консервов ради фигуры. Она также не употребляет сладкие газированные напитки и всегда очень внимательно читает этикетки на продуктах. Артистка почти полностью отказалась от жевательных резинок. Она также не курит и не пьет алкоголь.

Ранее Валерия объяснила, почему иногда не спит с Пригожиным.

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