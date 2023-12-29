Валерия объяснила, почему иногда не спит с Пригожиным

Певица Валерия призналась в беседе с «Пятым каналом», что иногда спит с мужем Иосифом Пригожиным раздельно.

Валерия объяснила, что не спит вместе с супругом во время гастролей. Она рассказала, что работа мужа мешает ей отдыхать. По словам звезды, Пригожина порой бывает «много». Она назвала продюсера тяжелым человеком.

«Просто мы где-то говорили в контексте того, что везде путешествуем с Иосифом. Ну, слушайте, он взрослый мальчик, у него своя работа. Если он в одной комнате будет мне все время по телефону разговаривать, решать какие-то вопросы, я просто сойду с ума, свой концерт не отработаю», — заявила исполнительница.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. Они поженились в 2004 году. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В октябре Валерия рассказала, что не простит измену мужу. Артистка заявила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет.

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