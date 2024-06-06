Пилотируемый корабль Starliner пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Boeing Starliner пристыковался к МКС с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс на борту. Об этом сообщает NASA.

Состыковка началась в 13:34 (20:34 по мск). За время полета к станции пилоты успели провести показательный пилотаж судна и поспать. Также им удалось обнаружить несколько утечек гелия, после чего гелиевые коллекторы были закрыты. Перед стыковкой с МКС коллекторы открыли, а затем закырли снова.

На подлете к МКС пять реактивных пять двигателей системы контроля управления реакцией вышли из строя. После этого астронавты смогли перенастроить четыре из пяти двигателей во время полета с помощью серии испытаний горячим огнем. После этого они вручную подвести корабль на расстояние 200 метров от станции, а затем начали стыковку после приближения на расстояние в 10 метров. В 15:20 (22:30 по мск) стыковка была завершена.

Boeing впервые запуcтила космический корабль с экипажем утром 6 июня.

Ранее запуск летных испытаний экипажа Boeing Starliner был отложен.