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Адвокат Киркорова ответил на слухи об отказе рекламодателей сотрудничать с артистом

Адвокат Киркорова опроверг, что рекламодатели отказываются сотрудничать с певцом

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг в беседе с Telegram-каналом Daily Storm, что рекламные компании отказываются работать с певцом после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

Добровинский уверил, что рекламодатели продолжают сотрудничать с артистом. По словам адвоката, он ничего не слышал о разрыве контрактов до сегодняшнего дня. Он также опроверг слухи о возбуждении уголовного дело на певца из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

«Нет, такого не было. Это вы придумали», — заявил Добровинский.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее режиссер Войтинский возмутился отменой артистов после «голой» вечеринки Ивлеевой.

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