Чичерина предложила альтернативу «голой» вечеринке в зоне СВО

Рок-певица Юлия Чичерина провела концерт перед военными в зоне СВО. В своем Telegram-канале она опубликовала видео с выступления, сделав намек на недавнюю «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой.

«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — предложила альтернативу вечеринке Чичерина, имея в виду объяснение посетившего мероприятие Ивлеевой народного артиста России Филиппа Киркорова, заявившего, что просто перепутал двери.

В частности, Чичерина исполнила песню «Мой рок-н-ролл» группы «Би-2», лидер которой Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) (Егор Бортник) отказался возвращаться в Россию.

Вечеринка Ивлеевой прошла 21 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Встречу посетили, в частности, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган и рэпер Vacio (Николай Васильев). Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. Как наказывают причастных к мероприятию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Известия» рассказали о последствиях вечеринки Ивлеевой для всего шоубиза.