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Внук Пугачевой написал саундтрек к фильму «Триггер»

Музыкант Никита Пресняков рассказал, что написал саундтрек к фильму «Триггер»

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Global Look Press

Проживающий в США российский певец, внук певицы Аллы Пугачевой и сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков рассказал о своей новой работе в кино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Спешу сообщить, что вышел фильм «Триггер», где всю музыку — со словами и ту, что без — написал я совместно с Арсафесом, который ранее был гитаристом в моей группе», — написал он.

Вместе со своей женой Анной Красновой Пресняков переехал в США более года назад. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Внук Примадонны заявлял, что в эмиграции у него развилась паранойя.

В начале декабря сообщалось, что Кристина Орбакайте вернулась в Россию. Певица посетила мероприятие «Песня года» в Москве.

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