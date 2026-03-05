В одном из университетов России экстренно ввели масочный режим

В Хабаровске экстренно ввели масочный режим из-за кори в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, заболевание выявили у одного из учащихся. В учебном заведении решили не переводить студентов на онлайн-обучение и не отменяли массовые мероприятия, однако сделали ношение масок обязательным с 5 марта.

В посте говорится, что в здании проведут дезинфекцию, а помещения будут регулярно проветривать. В случае симптомов ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций) руководство университета попросило обращаться ко врачу.

В прошлом декабре в Новосибирской области вводили масочный режим в школах и детских садах. Маски носил персонал социальных учреждений. Родителям детей тоже рекомендовали их надевать при посещении школ и детских садов. Мера должна была помочь не допустить формирование очагов гриппа и ОРВИ в регионе.

