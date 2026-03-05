Иракские радикалы заявили об уничтожении американского дрона

Действующие в Ираке проиранские вооруженные отряды объявили об уничтожении американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

В заявлении Исламского движения сопротивления Ирака, которое объединяет ряд радикальных организаций, утверждается, что американский дрон был сбит в небе над расположенной в северной части Ирака провинцией Салах-эд-Дин.

5 марта стало известно, что Иран пригрозил Израилю нанести удар по ядерному реактору в израильском городе Димона при попытке смены режима в стране.

За день до этого государственное телевидение Исламской Республики (IRIB) заявило, что Иран запустил новую волну ракетных ударов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США оценили траты на войну в Иране.