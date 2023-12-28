Александр Васильев рассказал о самых трендовых цветах года Дракона

Историк моды и телеведущий Александр Васильев в интервью «СтарХиту» выразил мнение, что в 2024 году в тренде будет зеленый цвет.

«В предстоящем году Дракона особую популярность приобретет зеленый цвет, который уже нашел свое место в новых коллекциях брендов. С ним нужно быть аккуратными, ведь он может испортить оттенок вашей кожи, но кареглазым, зеленоглазым, шатенкам и рыжим это не грозит», — уточнил Васильев.

Он добавил, что в году Дракона трендовыми также будут абрикосовые и персиковые оттенки, которые, считает Васильев, будут к лицу представительницам прекрасного пола. Историк моды посоветовал сначала попрактиковаться с внедрением в свой образ аксессуаров в этом оттенке. Помимо этого, отметил телеведущий, россиянам следует обратить свое внимание на белый цвет и его оттенки.

«Однако помимо классического белого также важно подобрать оттенки, которые наиболее выгодно подчеркнут вашу красоту. Например, экрю или топленое молоко», — резюмировал экс-ведущий шоу «Модный приговор».

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