Киркорова убрали из списка актеров «Самоиронии судьбы» после «голой» вечеринки

Народного артиста России Филиппа Киркорова убрали из списка актеров фильма «Самоирония судьбы» (2022) в описании на канале Premier. Изменения можно увидеть на странице фильма.

В картине Киркоров сыграл «Ипполита Бедросовича». Он остался на афишах проекта, в котором также снялись Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Клава Кока, Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Ольга Серябкина.

Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу и селебрити раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позднее Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Телеведущая уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

Накануне гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» начали переснимать.

По ее словам, пересъемка необходима для того, чтобы сделать картину более «острой и интересной». Известно, что в фильме снимался артист Филипп Киркоров и исполнял роль Петра Первого.

Ранее стала известна причина блокировки сайта Киркорова.