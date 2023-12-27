Фадеев возобновит проект Глюк'oZa без Ионовой

Продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — написал он, имея в виду появление Ионовой на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

«Мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — добавил он.

Он также поделился тизером первого трека новой «Глюкозы» под названием «Мыши».

Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Гостей и саму Ивлееву позднее раскритиковали за откровенную тематику мероприятия. После этого блогер извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников события, а Рамзан Кадыров пригласил участников в университет спецназа.

Ранее в Краснодарском крае исключили из новогодних эфиров участников вечеринки Ивлеевой.