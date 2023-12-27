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Блогер Хилми после приговора: «Плачу, колет сердце»

Блогер Хилми опубликовал пост после приговора с лишением свободы на три года

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Телеграм-канал «Хилми»

Блогера Хилми (настоящее имя — Хильми Олейник) рассказал в Telegram-канале о своем состоянии после того, как его приговорили к трем годам лишения свободы за распространение порнографии.

«Я плачу. Меня колет в сердце. Я всех люблю», — написал тиктокер.

Еще утром 27 декабря Олейник выкладывал видео из суда, в котором признавался, что ему страшно. Также блогер надеялся, что «все будет хорошо».

Недавно сообщалось, что Хилми признали виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в сети интернет. Его признали виновным в пункте «б» части 3 статьи 242 УК РФ. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Олейника взяли под стражу в зале суда.

В конце ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Хилми Форкса. Ведомство отметило, что в ноябре 2022 года он изготавливал материалы порнографического содержания, которые в последствии размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц.

Ранее стало известно, что предпринимателя посадили на три года за избиение Павла Прилучного.

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