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Иван Янковский рассказал, как обвиняемый в преступлении Базанов появился в «Слове пацана»

Актер Янковский заявил, что Сергей Базанов попал в «Слово пацана» из-за бокса

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Актер Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале «Слово пацана», рассказал mk.ru, что обвиненного в тяжком преступлении Сергея Базанова пригласили в проект из-за его боксерских навыков.

Артист пояснил, что 39-летний Базанов является тренером по боксу и кикбоксингу. На съемочной площадке актерам часто приходилось отрабатывать эпизоды массовых драк или более маленьких стычек на кулаках. В связи с этим артистам нужен был инструктор, который подсказал бы верные движения, а также научил безопасно и зрелищно показать сцену драки.

Янковский отметил, что из-за исключительных боевых навыков Базанова ему предложили эпизодическую роль Демида, который должен был драться с Адидасом на ринге. Актер оценил своего коллегу по сериалу как профессионала своего дела, который в свободное время подсказывал артистам и по деталям разбирал технику ударов.

Через некоторое время после релиза сериала Базанова заподозрили в тяжком преступлении: в 2011 году не стало генерального директора ООО «Оптим-Проект», следователи считают, что тренер может быть причастен к случившемуся.

Ранее критики назвали «Слово пацана» лучшим сериалом года.

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