Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Солисты Uma2rman рассказали, кого сыграют в новогоднем ремейке «Ивана Васильевича»

Певцы Кристовские сыграют заколдованных царевичей в новом «Иване Васильевиче»

close
100%
Телеканал «ТНТ»

Певцы Сергей и Владимир Кристовские, солисты группы Uma2rman, рассказали kp.ru, что сыграют заколдованных царевичей в фильме «Иван Васильевич меняет все».

«Мы сыграем царевичей, которых расколдует добрая фея Марина Кравец. И мы будем в очень смешных костюмах и париках!» — заверили Кристовские.

Они добавили, что в ремейке комедии Леонида Гайдая прозвучит один из их хитов. По словам музыкантов, им никогда не приходило в голову, что на эту песню можно было придумать сюжет для фильма.

«Никогда бы не подумали, что на него можно снять такую необычную историю. Очень ждем премьеру: любопытно посмотреть, что получилось», — заверили певцы.

При этом артисты отметили, что положительно относятся к ремейкам популярного кино, если фильм снят хорошо и качественно. Владимир Кристовский также выразил мнение, что благодаря таким ремейкам ставшие классикой кино фильмы получают своеобразное продолжение.

Съемки ремейка советской комедии начались в августе в Ростове. Тимур Батрутдинов сыграет в нем главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного, Демис Карибидис — Шурика, Максим Лагашкин — вора Жоржа Милославского. Также в проекте заняты Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гоша Куценко и другие.

Ранее Захарова высказалась насчет участников «голой» вечеринки Ивлеевой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами