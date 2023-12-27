Солисты Uma2rman рассказали, кого сыграют в новогоднем ремейке «Ивана Васильевича»

Певцы Сергей и Владимир Кристовские, солисты группы Uma2rman, рассказали kp.ru, что сыграют заколдованных царевичей в фильме «Иван Васильевич меняет все».

«Мы сыграем царевичей, которых расколдует добрая фея Марина Кравец. И мы будем в очень смешных костюмах и париках!» — заверили Кристовские.

Они добавили, что в ремейке комедии Леонида Гайдая прозвучит один из их хитов. По словам музыкантов, им никогда не приходило в голову, что на эту песню можно было придумать сюжет для фильма.

«Никогда бы не подумали, что на него можно снять такую необычную историю. Очень ждем премьеру: любопытно посмотреть, что получилось», — заверили певцы.

При этом артисты отметили, что положительно относятся к ремейкам популярного кино, если фильм снят хорошо и качественно. Владимир Кристовский также выразил мнение, что благодаря таким ремейкам ставшие классикой кино фильмы получают своеобразное продолжение.

Съемки ремейка советской комедии начались в августе в Ростове. Тимур Батрутдинов сыграет в нем главную роль — Ивана Васильевича Бунши и царя Ивана Грозного, Демис Карибидис — Шурика, Максим Лагашкин — вора Жоржа Милославского. Также в проекте заняты Павел Воля, Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Гоша Куценко и другие.

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