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В «Мутаборе» выступят фольклорные ансамбли после скандальной вечеринки Ивлеевой

В клубе «Мутабор» пройдут концерты народной музыки после скандала с Ивлеевой

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mutabor.club

В московском клубе «Мутабор» в преддверии Нового года дадут концерты две фольклорные группы, которые выступают в жанре народной музыки. Об этом свидетельствуют афиши мероприятий.

29 декабря в «Мутаборе» фольклорный коллектив «Лели» представит традиционное русское многоголосие и «народные наигрыши» под аккомпанемент электронной музыки и индастриал-рока. С ними также выступит и ансамбль «Комонь», который планирует сыграть старинные российские песни.

Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Позднее Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Телеведущая уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

Однако извинения не помогли и фото Ивлеевой убрали с сайта компании МТС на фоне скандала. В честь 30-летия компании клиенты также могли выиграть встречу с Ивлеевой и Нагиевым, но теперь в условиях акции фигурирует только Нагиев.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проведет повторную проверку Галкина и Пугачевой.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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