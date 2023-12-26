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Охлобыстин раскрыл тайный смысл «Иронии судьбы»

Актер Охлобыстин заявил, что «Ирония судьбы» дает рецепт преодоления недомолвок

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Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин раскрыл тайный смысл и секрет популярности фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Его цитируют «Аргументы и факты».

По мнению Охлобыстина, авторы фильма уловили «знаковые вещи, которые исходят от социума, его потребности», и дают рецепт преодоления непонимания между мужчиной и женщиной.

«Мы — очень сложные: и мужчина, и женщина, между нами много недомолвок. Общество не предлагает рецептов преодоления этих недомолвок», — сказал он, добавив, что важны фильмы, где есть ответ, как их удается решать.

В «Иронии судьбы», добавил он, точно подмечен тренд 70-х, когда женщины много работали и упускали из-за этого личную жизнь. Сам Охлобыстин, уточнил он, если бы снимал сегодня фильм, то о взаимоотношениях мужчины и женщины на фоне специальной военной операции.

Накануне Охлобыстин рассказал, что думает о Милоше Биковиче.

Ранее Канье Уэст извинился перед евреями на иврите.

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