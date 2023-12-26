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Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты из-за «голой» вечеринки опровергли

«360»: в Чехове опровергли массовую сдачу билетов на концерт Лолиты

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Екатерина Чесноков/РИА Новости

Сообщения СМИ о том, что в Чехове жители массово сдают билеты на концерт певицы Лолиты Милявской из-за ее участия в «голой» вечеринке, – это неправда, заявила представитель культурно-творческого центра «Дружба», в котором пройдет мероприятие. Билеты единично сдают, но это происходит регулярно по разным причинам, сообщила сотрудница КТЦ телеканалу «360».

«Нет никаких волнений. Массово никаких сдач не было, <…> отмены [концерта] нет», — отметила сотрудница центра. — Билеты могут сдавать по разным причинам: болезни, отъезды. Люди имеют на это право».

О том, будет ли со стороны КТЦ какая-то реакция на участие Лолиты в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, представитель площадки сообщить затруднилась. По ее словам, информация прояснится через пару дней.

Напомним, сообщалось, что якобы в Чехове зрители массово сдают билеты на концерт Лолиты после «голой» вечеринки. Приводились также заявления представителей дома культуры о возможной отмене концерта. Сама Лолита говорила, что впервые об этом слышит.

Ранее актер сериала «Бригада» Александр Иншаков назвал причину иска к Ивлеевой на 1 млрд рублей.

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