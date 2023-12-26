Стала известна причина включения Акунина в перечень экстремистов

Росфинмониторинг сам не принимает решения о расширении списка лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, ведомство лишь автоматически исполняет решения органов следствия или судов, писатель Борис Акунин (внесен в перечень террористов и экстремистов) попал в соответствующий список по такой же процедуре. Об этом сообщил РБК заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд.

18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов.

«Они (следственные или судебные органы. — прим. ред.) просто присылают нам копию этого решения, и мы на основании, скажем, подтверждения факта возбуждения уголовного дела и привлечения лица в качестве обвиняемого — например, по экстремистской статье — вносим его в сводный перечень», — рассказал Негляд.

Попадание гражданина в перечень Росфинмониторинга означает практически полное перекрытие финансирования, у него блокируются банковские счета и карты. Однако есть выплаты, например гуманитарные, которые писатель сможет продолжать получать в России, добавил замглавы ведомства.

Ранее писатель Акунин попрощался с россиянами после снятия его книг с продажи в РФ.