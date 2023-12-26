Карла Бруни, Пьер Ришар и еще 48 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье

Актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни выступили в поддержку актера Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Газета Le Figaro опубликовала письмо, в котором 50 французских артистов и представителей богемы выражают свою поддержку Депардье и осуждают «линчевание и ненависть, направленные в его сторону».

В письме отмечается, что Жерар Депардье является одним из величайших актеров и последним «священным гигантом кинематографа». Деятели культуры подчеркивают необходимость соблюдения принципа презумпции невиновности и выражают надежду на то, что правосудие выполнит свою работу.

Они также призывают не забывать о значении Депардье для французской культуры и отмечают его выдающийся вклад в историю искусства. Актер считается неотъемлемой частью этой истории и продолжает обогащать ее. «Отказаться от него было бы трагедией и поражением, а также концом искусства и всех нас», заявили выдающиеся деятели культуры Франции.

В письме подчеркивается, что результаты работы Жерара Депардье никто не сможет стереть, они являются зеркалом эпохи.

Деятели искусства также указывают, что не собираются вступать в споры и полагаются на правосудие.

В декабре разгорелся скандал с всемирно знаменитым артистом. 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. За актера вступился президент Франции.

Ранее звезду фильмов «Форсаж» обвинили в насилии.