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Шукшина намекнула о лишении родительских прав Киркорова

Актриса Шукшина призвала бойкотировать артистов из-за вечеринки Ивлеевой

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Алексей Куденко/ РИА Новости

Актриса Мария Шукшина призвала бойкотировать артистов, которые были на «голой» вечеринке у Насти Ивлеевой. Об этом телеведущая заявила в Telegram-канале.

«Я понимаю, что все «огоньки» уже отсняты, но показывать их в данном составе сатанистов категорически нельзя. Сейчас будут говорить, что затрачены огромные деньги на съемки, но если бы поинтересовались у народа еще тогда, когда эти съемки шли, мнение народа было бы точно таким же, как и сейчас», — заявила Шукшина.

Актриса предложила заменить отснятый материал на Новый год советскими новогодними программами, либо показать концерты в Луганске и Донецке.

«Также не маловажен вопрос: а где, интересно, эти органы опеки, так яро изымающие детей из семей «неблагополучных», т.е. с нищенскими зарплатами. <...> Ведь у многих участников этой свальной вечеринки — дети... Чему научат и как воспитают они своих детей?» — посетовала Шукшина.

Телеведущая также назвала артистов, которые присутствовали на вечеринке у Насти Ивлеевой, «коллективным Киркоровым». Она отметила, что если посмотреть на эволюцию артистов, то станет понятно, что они «не остановятся».

«Сначала мужчины начинают красить глаза, потом надевают мини юбки, потом, не стесняясь приводят своих партнеров на ТВ, потом топчутся на кресте, теперь уже начали демонстрировать свое тело в нижнем белье или без оного. Что дальше?» — возмутилась Шукшина.

Ранее Сарик Андреасян отказался сотрудничать с Собчак из-за «голой» вечеринки Ивлеевой.

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