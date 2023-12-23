Кудрявцева о привычке ругаться матом: «Это мой бич»

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала своим «бичем» привычку ругаться матом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Кудрявцева уточнила, что может и умеет общаться без использования нецензурной лексики, однако пока не делает это. По словам телеведущей, ее мать и близкая подруга Катя Гордон часто ей «едят мозг» из-за привычки ругаться матом.

Гордон отметила, что как-то раз рассказала о том, что на Руси якобы изгоняли лешего путем брани. По словам адвокатки, духа леса нужно было послать матом, чтобы тот ушел.

«А она теперь оправдывает этим, блин, все в своей жизни», — пошутила Гордон.

10 декабря Кудрявцева была госпитализирована с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но после прилета почувствовала себя плохо.

11 декабря Кудрявцева пожаловалась, что после того, как СМИ распространили информацию о ее болезни, к ней на телефон стали поступать многочисленные сообщения и звонки с беспокойствами и предложениями помочь.

Кудрявцева отметила, что раз такие люди так хотят помочь, то лучше бы прислали ей мандарины или цветы. В любом другом случае, по словам телеведущей, им стоит пойти на мужской половой орган. Позже артистку выписали из больницы.

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