Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кудрявцева о привычке ругаться матом: «Это мой бич»

Адвокат Гордон заявила, что Кудрявцева оправдывает лешим свой частый мат

close
100%
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева назвала своим «бичем» привычку ругаться матом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Кудрявцева уточнила, что может и умеет общаться без использования нецензурной лексики, однако пока не делает это. По словам телеведущей, ее мать и близкая подруга Катя Гордон часто ей «едят мозг» из-за привычки ругаться матом.

Гордон отметила, что как-то раз рассказала о том, что на Руси якобы изгоняли лешего путем брани. По словам адвокатки, духа леса нужно было послать матом, чтобы тот ушел.

«А она теперь оправдывает этим, блин, все в своей жизни», — пошутила Гордон.

10 декабря Кудрявцева была госпитализирована с воспалением легких. Она должна была выступать на торжественной церемонии шоу «Песня года» в Минске, но после прилета почувствовала себя плохо.

11 декабря Кудрявцева пожаловалась, что после того, как СМИ распространили информацию о ее болезни, к ней на телефон стали поступать многочисленные сообщения и звонки с беспокойствами и предложениями помочь.

Кудрявцева отметила, что раз такие люди так хотят помочь, то лучше бы прислали ей мандарины или цветы. В любом другом случае, по словам телеведущей, им стоит пойти на мужской половой орган. Позже артистку выписали из больницы.

Ранее Анфиса Чехова объяснила, почему не работает в Новый год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами