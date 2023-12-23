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«Давно не виделись»: Дайнеко спела с бывшим возлюбленным Воробьевым

Певцы Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев спели вместе на сцене шоу «Дуэты»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Виктория Дайнеко спела на одной сцене с бывшим возлюбленным Алексеем Воробьевым на шоу «Дуэты».

Артисты исполнили песню «Shallow», которая в оригинале прозвучала в фильме «Звезда родилась» — ее спели Леди Гага и Брэдли Купер. Когда исполнительница увидела, кто оказался ее партнером, она улыбнулась и позволила себя приобнять.

«Нашу песню вряд ли бы исполняли две женщины. Я так рада, что это оказался Алексей Владимирович, мы давно не виделись», — сказала Дайнеко.

Ведущий шоу и певец Николай Басков отметил, что встреча двух бывших возлюбленных вряд ли была случайной. Он выразил мнение, что осознанная любовь остается, даже когда уходят чувства.

«Годы проходят, осознанное чувство приходит и любовь остается. Даже если она была короткой. Все равно это то, что предоставлено судьбой. Просто так люди не встречаются даже на короткий момент. Это судьба», — заявил Басков.

Третий сезон музыкального шоу «Дуэты», в котором артисты исполняют мировые хиты в паре, не видя друг друга, стартовал на канале «Россия» 8 декабря. Его участниками стали многие отечественные звезды, включая Шуру, Филиппа Киркорова, Валерию, Сергея Жукова, Клаву Коку, Анну Семенович, Викторию Дайнеко, Ваню Дмитриенко и многих других.

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