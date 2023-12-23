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Елена Воробей рассказала о тяжелой операции дочери в Мюнхене

Юмористка Елена Воробей потратила на операцию дочери более €50 тысяч

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и юмористка Елена Воробей призналась в шоу «Секрет на миллион», что ее дочери Соне провели сложную операцию в Мюнхене.

Дочери Воробей потребовалась операция на позвоночнике из-за сколиоза третей степени. По словам дочери юмористки, ей диагностировали сколиоз в десять лет, однако врачи не придали этому большого значения. Они посоветовали девушке носить специальный корсет и ходить на плавание.

Со временем Воробей-младшую начали мучать боли, поэтому спустя несколько лет она снова обратилась в больницу, где ей сделали МРТ. В 2018 году девушке сделали операцию на позвоночнике в Мюнхене. Врачи вставили ей 20 шурупов и 2 спицы.

Воробей призналась, что потратила на хирургическое вмешательство более €50 тысяч. Артистка отметила, что операция, проходившая шесть часов, выпала на юбилей ее отца, однако всем было не до праздника.

«Шесть часов тишины. Мы договорились, что будет обратная связь. У нас был переводчик, который был приглашен для общения с медработниками. Но никто не отвечал, включая переводчика. Мы не знали, что думать. Мы просто сидели за столом шесть часов», — вспомнила Воробей.

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