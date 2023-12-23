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Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию

Российского певца Пирцхалаву не пустили в Молдавию на собственный концерт

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Личный архив артиста

Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию на собственный концерт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кишиневский телеканал ТВ-5.

Канал уточняет, что Пирцхалава должен был выступить в рамках праздничных мероприятий в городе Оргеев. Выборы мэра в этом городе недавно выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор.

«Известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалава не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна», — рассказали представители телеканала.

В пресс-службе пограничной полиции Молдавии агентству не предоставили подробностей по данному инциденту, отметив, что всего за последние сутки 39 человек получили отказ на въезд в страну.

Власти Молдавии также не комментировали случай с Пирцхалавой.

Накануне в интервью «Газете.Ru» Пирцхалава рассказал о своем нынешнем творчестве, участии в шоу «Новые звезды в Африке» на телеканале ТНТ, жизни в Испании, бизнесе в Грузии, а также любви к детям.

Ранее актер Павел Деревянко поддержал предложение загнать всех мажоров в деревню, как это показано в фильме «Холоп 2».

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