В «Аквамене 2» свели главную роль Эмбер Херд к второстепенной

Роль актрисы Эмбер Херд свели к второстепенной в сиквеле «Аквамена», в то время как в первом фильме она играла главную героиню. Об этом сообщает Business Insider.

Издание добавляет, что роль актрисы в «Аквамене 2» сложно назвать даже полноценным персонажем. Ее героиня появляется в нескольких экшен-сценах в первые 35 минут, а также ее можно увидеть в последние полчаса фильма. Общее время актрисы на экране составляет 15-20 минут в двухчасовой ленте. Всего Херд произносит 11 коротких реплик по типу: «Я что-то чувствую в воде».

О том, что как минимум две сцены с участием Херд были вырезаны, издание Variety сообщало еще в октябре. Это случилось после того, как сама актриса на суде со своим бывшим мужем Джонни Деппом призналась, что ей пришлось бороться за то, чтобы остаться в фильме. Однако экс-президент DC Studios Уолтер Хамада отмечал тогда, что героиня Херд никогда не задумывалась в качестве главной в сиквеле.

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа Джонни Деппа, и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

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