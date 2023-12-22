Деревянко считает, что мажоров нужно пороть

Актер Павел Деревянко поддержал предложение загнать всех мажоров в деревню, как это показано в фильме «Холоп 2». Его слова передает издание «Внимание, новости!»

«Прекрасная идея! Пороть!» — также добавил он.

Деревянко также признался, что согласился принять участие в фильме в небольшой роли Наполеона, так как ее режиссером выступил Клим Шипенко.

«Он мой товарищ, замечательный человек, чистый, открытый, талантливый. Он говорит: «Давай Наполеона сыграешь». Я уточнил: «Я Наполеона?». Он ответил, что да. Я согласился, на том и забились», — заявил артист.

До этого артист заявлял, что не учил реплики своего персонажа в «Холопе-2». Он признался, что в данном случае действовал без сценария, так об этом его попросил сам режиссер.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Съемки сиквела «Холопа» завершились летом 2023 года в Петербурге. Премьера «Холопа-2» запланирована на 1 января 2024 года.

Ранее Митя Фомин описал качества будущей жены.