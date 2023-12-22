«Должна быть красивой»: Митя Фомин описал качества будущей жены

Певец Митя Фомин в интервью WomanHit заявил, что мать его будущего ребенка обязательно должна быть красивой.

«Мама должна быть красивой. Но вообще это происходит на уровне «екнуло в сердце». Это выбираем не мы, а наша генетическая система, которая понимает, что этот человек подходит. Потом мы наделяем партнера какими-то характеристиками», — пояснил Фомин.

Музыкант подчеркнул, что его предпочтения не привязаны к конкретному цвету волос или расовой принадлежности потенциальной возлюбленной. При этом Фомин заверил, что не станет заводить отношений с ленивым человеком или иждивенцем. Его будущая партнерша обязательно должна поддерживать себя в хорошей форме, к тому же музыкант хотел бы оформить брак с женщиной своего возраста.

«Мне нравятся выраженные женские признаки. А что касается лица, тут я очень привередлив. Я не против косметологических вмешательств, но хирургическое нежелательно. Нож хирурга всегда виден, как бы филигранно ни была сделана операция», — резюмировал Фомин.

Ранее Наталья Штурм надела необычный наряд на день рождения Алены Жигаловой.