Российские музыкальные стриминги удалили «Голубую луну» Моисеева

Композиция Бориса Моисеева «Голубая луна» пропала из каталогов российских музыкальных платформ. Это первым заметило издание «Фонтанка.ру».

По данным издания, песни Моисеева нет ни в Яндекс Музыке, ни в Звук», она также исчезла из VK Музыки и МТС Музыки. В то же время «Голубую луну» все еще можно найти на зарубежном стриминге Spotify.

В пресс-службе «Яндекс Музыки» прокомментировали произошедшее в беседе с РБК. В сервисе заявили, что платформа не обладает правами на размещение части контента созданного Моисеевым с 2020 года, включая трек «Голубая луна».

1 декабря сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей за «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганду» в клипе Сергея Лазарева «Так красиво». Причиной стало то, что в съемках клипа приняли участие как минимум две девушки, демонстрирующие, по мнению Роскомнадзора, «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения» при помощи кистей рук, чьи «индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола». Позднее артист удалил ролик со своего сайта и с YouTube-канала.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов, вступил в силу 5 декабря 2022 года.

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