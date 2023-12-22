Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские музыкальные стриминги удалили «Голубую луну» Моисеева

Песня Моисеева «Голубая луна» пропала из каталогов российских стримингов

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Композиция Бориса Моисеева «Голубая луна» пропала из каталогов российских музыкальных платформ. Это первым заметило издание «Фонтанка.ру».

По данным издания, песни Моисеева нет ни в Яндекс Музыке, ни в Звук», она также исчезла из VK Музыки и МТС Музыки. В то же время «Голубую луну» все еще можно найти на зарубежном стриминге Spotify.

В пресс-службе «Яндекс Музыки» прокомментировали произошедшее в беседе с РБК. В сервисе заявили, что платформа не обладает правами на размещение части контента созданного Моисеевым с 2020 года, включая трек «Голубая луна».

1 декабря сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на полмиллиона рублей за «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-пропаганду» в клипе Сергея Лазарева «Так красиво». Причиной стало то, что в съемках клипа приняли участие как минимум две девушки, демонстрирующие, по мнению Роскомнадзора, «тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения» при помощи кистей рук, чьи «индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола». Позднее артист удалил ролик со своего сайта и с YouTube-канала.

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан всех возрастов, вступил в силу 5 декабря 2022 года.

Ранее в Госдуме похвалили создателей сериала «Слово пацана».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами