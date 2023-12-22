Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом из-за разницы в возрасте

Певица Мэрайя Кэри рассталась со своим бойфрендом Брайаном Танакой после семи лет отношений. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, причиной стала разница в возрасте между 40-летним Танакой и 54-летней Кэри, и желание танцора иметь детей.

«Ему нужна семья. А она не на этой волне. Ему нужно начать жить своей жизнью», — уточнил источник.

У Мэрайи Кэри двое детей — 12-летние близнецы Мороккан и Монро от бывшего мужа Ника Кэннона. У Танаки детей нет.

Танака начал работать с Кэри еще в 2006 году, в 2016 стал ее партнером.

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