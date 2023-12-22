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Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом из-за разницы в возрасте

Певица Мэрайя Кэри рассталась с партнером после семи лет отношений

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Певица Мэрайя Кэри рассталась со своим бойфрендом Брайаном Танакой после семи лет отношений. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, причиной стала разница в возрасте между 40-летним Танакой и 54-летней Кэри, и желание танцора иметь детей.

«Ему нужна семья. А она не на этой волне. Ему нужно начать жить своей жизнью», — уточнил источник.

У Мэрайи Кэри двое детей — 12-летние близнецы Мороккан и Монро от бывшего мужа Ника Кэннона. У Танаки детей нет.

Танака начал работать с Кэри еще в 2006 году, в 2016 стал ее партнером.

Накануне певица Селена Гомес рассказала о своих требованиях к партнеру. 31-летняя артистка заявила, что приоритетом для нее является сохранение самоуважения и открытое обсуждение своих чувств.

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