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Джиган раскритиковал голую вечеринку Ивлеевой: «Какой-то пранк»

Рэпер Джиган назвал отвратной вечеринку Ивлеевой

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Джиган раскритиковал голую вечеринку блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Super.

Джиган назвал мероприятие «отвратным» и «каким-то пранком». У артиста создалось впечатление, что Ивлеева подшутила над всеми «адекватными» людьми, которые там находились. Рэпер признался, что он и его супруга Оксана Самойлова быстро уехали с вечеринки. Исполнителю крайне не понравились публика и место.

20 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Для мероприятия Самойлова выбрала блестящий комбинезон и жакет, а Джиган — спортивный костюм. Однако ближе к концу вечера он снял худи и показал фигуру после похудения.

Милявская поддержала Ивлееву после ее голой вечеринки. Она назвала дресс-код вечеринки смешным. По ее мнению, все было сделано изящно и со вкусом. Певица заявила, что гости подобрали одежду «с иронией», а голых людей не было.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее Ксения Собчак высказалась об ажиотаже вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой.

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