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«Ничто не вечно»: Валера Турбо о втором сезоне «Слова пацана»

Актер Вячеслав Копейкин намекнул, что у «Слова пацана» не будет продолжения

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START/Тумач Продакшн

Актер Вячеслав Копейкин, который сыграл Валеру Турбо в сериале «Слово пацана», намекнул в своем Telegram-канале, что проект не получит второй сезон.

«Спасибо всем зрителям, кто вместе с нами проживал эту историю, влюблялся, ненавидел, плакал и смеялся серию за серией. Но как это не грустно — «Ничто не вечно под луной» и все хорошее имеет свой конец. Это было по любви. Работаем дальше», — написал Копейкин.

Он подчеркнул, что проект дал ему очень много полезных для профессии знаний. По словам артиста, этот период стал крайне значимой частью его жизни. При этом Копейкин отметил, что впереди его ждет еще много хороших проектов, но «Слово пацана» уже стало частью его истории.

Сериал «Слово пацана» о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым стал самым востребованным шоу по версии пользователей портала «Кино-театр.ру».

Ранее психиатр оценил, может ли «Слово пацана» вызвать всплеск преступности среди подростков.

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