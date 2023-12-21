Ольга Дибцева рассказала о трудностях съемки в кино на фоне второй беременности

Актриса Ольга Дибцева рассказала «Пятому каналу» о трудностях съемок в «Холопе-2» из-за беременности.

«Мне было сложно в корсетах. Плюс у меня много было сцен, где нужно есть все время. А Клим (Шипенко) очень много дублей делает, и я каждый дубль должна была есть, есть, есть. И играть еще. Ну, это было, конечно, очень непросто. Но ничего, мы справились», — улыбнулась Дибцева.

Она уточнила, что вторая беременность протекает куда легче первой. Поэтому артистке не составило труда работать перед камерой с первого дня беременности. При этом Дибцева отметила, что не готовится к рождению второго ребенка, а просто наслаждается своим положением. Актриса убеждена, что детей стоит воспитывать исключительно с любовью и вниманием.

«Мне кажется, когда ребенок избалованный, он не от излишней любви избалован, а потому что его наоборот мало любили», — резюмировала актриса.

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