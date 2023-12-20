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На рэпера Трэвиса Скотта упал гигантский череп

Рэпера Трэвиса Скотта едва не сбил с ног на сцене гигантский череп-декорация

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Mario Anzuoni/Reuters

Рэпера Трэвиса Скотта во время концерта едва не сбил с ног гигантский череп-декорация. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел во время выступления в Нью-Йорке в Барклайс-центре. Скотт не заметил, что позади него двинулась большая декорация, и огромная голова толкнула его. Рэперу пришлось спрыгнуть на уровень ниже на сцене.

Выступление Трэвис Скотт прерывать не стал.

Накануне звезде фильма «Оппенгеймер» Флоренс Пью бросили в лицо предметом, похожим на креветку, на встрече с фанатами в Сан-Паулу (Бразилия).

Актриса представляла фильм «Дюна: часть вторая» на конвенте CCXP 2023 в Бразилии. В творческой встрече вместе с ней участвовали режиссер Дени Вильнев и коллеги-актеры — Тимоти Шаламе, Зендая и Остин Батлер. Когда они позировали вместе для фотографов, из аудитории бросили предмет.

Ранее певец Анатолий Цой потерял сознание во время съемок клипа.

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