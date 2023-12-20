Мизулина написала заявление на Пашу Техника

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на рэпера и блогера Пашу Техника. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером «Паша Техник» запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента. Кроме того, граждане обратились к нам и в связи с вероятно мошенническими действиями блогера», — заявила она.

Позже Техник отреагировал на претензии Мизулиной, опубликовав на своем канале «кружок».

«Опубликовав кружок, блогер подтвердил то, что канал принадлежит ему и очень помог полиции в их будущей работе», — заявила она.

Накануне Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) лишился своего бизнеса из-за того, что больше года не платил долги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

ИП Техника, открытое четыре года назад, проверили и исключили из реестра индивидуальных предпринимателей.

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