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Пьеха о болеющих коллегах: «Новый год без вас нормально встретят»

Певец Стас Пьеха осудил артистов, которые больными ходят на работу

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Личный архив

Певец Стас Пьеха обратился к своим коллегам, которые специально сбивают температуру во время болезни, ради работы. Видео с артистом публикует Telegram-канал «Звездач».

«Вы заражаете других коллег. Мне еще надо доработать до 14 января. Вы просто подставляете таким образом огромное количество ваших же коллег», — отметил исполнитель.

Он попросил других артистов воздержаться от похода на съемки и прочие совместные мероприятия.

«Новый год без вас нормально встретят... И без меня или других артистов. Он встретится ровно также, как и с нами. Люблю всех. Будьте здоровы!» — подытожил певец.

После публикации ролика с обращением Пьеха признался, что ему начали писать люди с советами наподобие: «Перестаньте думать о болезни, тогда она не попадет в вас». Исполнитель поблагодарил подписчиков за советы, но отметил, что они не работают.

«Ребята, если бы у вас был такой же бэкграунд, как у меня — 20 лет ежедневных поездок и бессонных ночей. Если бы вы все 90-е травились, как я и выжили бы, то мы бы с вами поговорили на равных», — заявил артист.

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