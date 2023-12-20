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Писательница из Смоленска обвинила Акунина в плагиате

Писательница Викентьева подала иск о плагиате к Акунину на 1 млн рублей

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Писательница Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с просьбой запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», снятый по мотивам первого романа цикла Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) о приключениях сыщика Эраста Фандорина. Об этом сообщает ТАСС.

«Таганский районный суд зарегистрировал гражданское дело по иску Викентьевой Татьяны Трофимовны к Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя Бориса Акунина. — «Газета.Ru») о защите авторских прав. Иск в настоящее время оставлен без рассмотрения из-за повторной неявки истца», — заявили в пресс-службе суда.

Женщина обвинила писателя в плагиате — она заявила, что Акунин переработал ее пьесу, однако сам иск связан именно с выходом сериала. Викентьева требует взыскать всю прибыль с проката в свою пользу, признать ее права на произведение, убрать мини-сериал из проката и возместить моральный ущерб в размере 1 млн рублей.

Премьера сериала «Фандорин. Азазель» состоялась 19 января на Кинопоиске. Сюжет основан на первой книге Бориса Акунина о детективе Эрасте Фандорине. Однако действие шоу перенесено в альтернативную Россию 2023 года, где у власти до сих пор находится династия Романовых. Главную роль исполнил звезда «Триггера» Владислав Тирон.

18 декабря сообщалось, что писателя Бориса Акунина признали в России террористом и экстремистом.

Ранее на писателя Акунина завели уголовное дело за дискредитацию российской армии.

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