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Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

La Vanguardia: испанская журналистка обвинила Депардье в изнасиловании

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии, которое якобы имело место в 1995 году. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

Журналистка обратилась в испанскую полицию с заявлением, что она стала жертвой насилия со стороны французского актера почти 30 лет назад. По ее словам, на момент преступления ей было 23 года, когда она брала интервью у актера в Париже.

Это не первый скандал с участием актера в этом году. Депардье уже лишили высшей награды Франции — ордена Почетного легиона — из-за его оскорбительных слов в отношении женщин.

Причиной тому стал документальный фильм, в котором был эпизод с посещением КНДР. В Корее актер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес женщин и несовершеннолетней девочки.

Родственники 74-летнего французского актера считают происходящее намеренным заговором и «ужасающим коллективным безумием». Они заверили, что в семье Депардье скромен и даже иногда проявляет ханжеские качества, несмотря на свое эпатажное поведение на публике.

После этого семья Депардье ответила на обвинения актера в домогательствах.

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